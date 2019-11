Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vier Jugendliche überfallen 16-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 20 Uhr, hielt sich ein 16-jähriger Recklinghäuser im Bereich der Marienschule an der Marienstraße auf, als in vier Jugendliche angingen. Die vier schubsten den 16-Jährigen und nahmen ihm die Geldbörse ab. Aus dieser entnahmen sie Scheingeld und warfen dann die Geldbörse weg. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Alle Täter waren 16 bis 18 Jahre alt. Der Haupttätert war 1,90 Meter groß und stabil. Er trug eine graue Jacke und darunter ein dunkles Hemd. Ein zweiter Täter war etwa 1,80 Meter groß und hatten einen Pullover mit der Aufschrift "Gucci" an. Die weiteren zwei Täter kann er nicht näher beschreiben. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell