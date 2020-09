Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: E-Scooter Fahrer bei Unfall leicht verletzt - Verdacht der Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 07.09.2020, gegen 23.20 Uhr, fuhr ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg neben der Jurastraße. An der Tullastraße überquerte er die Fahrbahn und soll hier von einem abbiegenden Pkw geschnitten worden sein. Der E-Scooter-Fahrer stieß nach eigenen Angaben gegen die Seite des BMW und zog sich hierbei leichte Verletzungen an der Hand zu. Am seinem Scooter entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der BMW soll nach dem Zusammenstoß kurz angehalten haben, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es soll sich um einen BMW X5 mit schweizerischer Zulassung gehandelt haben, der von einem jüngeren Mann geführt wurde. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell