POL-AUR: Ihlow - Werbebanner gestohlen // Aurich - Von Fahrbahn abgekommen // Aurich - Unfallflucht

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Werbebanner gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Ihlow mehrere Werbebanner gestohlen. Die Täter montierten nach ersten Erkenntnissen am Sportplatz im 1. Kompanieweg drei Banner ab und entwendeten sie. Es handelt sich um ca. 150 cm x 200 cm große Banner mit Spannrahmen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochabend in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 21.15 Uhr fuhr die Frau mit einem Opel auf der Straße Zum Kiefmoor in Richtung Heuweg. Vor einer Brücke geriet sie nach bisherigem Erkenntnisstand von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen das Brückengeländer. Die 25-Jährige wurde eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Opel entstand Totalschaden.

Aurich - Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer hat in Aurich einen roten Mazda beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der rote Mazda MX-5 stand zur Tatzeit im Hünenschlootweg am Straßenrand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher nach dem Zusammenstoß davon. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 13.08.2020, zwischen 20.40 Uhr und 21.50 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

