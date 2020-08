POL-AUR: Aurich - Auto aufgebrochen // Großefehn - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben in Aurich ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen in der Straße Am Alten Tief die Scheibe eines VW Passat ein und entwendeten aus dem Fahrzeug unter anderem eine Geldbörse. Zu dem Vorfall kam es zwischen Dienstag, 1.30 Uhr, und Mittwoch, 1.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Großefehn sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 37 Jahre alte Frau war mit ihrem Mercedes gegen 12 Uhr auf der Schrahörnstraße unterwegs und wollte auf die Auricher Landstraße abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine 35 Jahre alte Renault-Fahrerin, die auf der Auricher Landstraße in Richtung Hesel fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

