POL-AUR: Norden - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz // Norden - Cadillac beschädigt // Dornum - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

In Norden ist eine Katze durch Luftgewehrprojektile verletzt worden. Ein bislang Unbekannter schoss vermutlich mit einem Luftgewehr auf die Katze im Bereich der Spreestraße. Das Tier wurde dadurch verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen oder mögliche weitere geschädigte Tierhalter werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Cadillac beschädigt

In Norden hat ein Unbekannter am Freitag zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr einen gelben US Cadillac beschädigt. Der Wagen stand im Tatzeitraum auf dem Parkplatz im Norddeicher Osthafen sowie vor einem Restaurant in Nadörst. Der unbekannte Verursacher beschädigte den Cadillac an der Beifahrertür und fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Dornum - Nach Zusammenstoß geflüchtet

In Dornum ereignete sich bereits am Donnerstag, 13.08.2020, eine Unfallflucht. Auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz in der Strandstraße stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Wagen gegen einen schwarzen Dacia Duster. Der Dacia wurde am Heck und am rechten Rücklicht beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zu dem Unfall kam es in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19 Uhr. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

