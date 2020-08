Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Mehrere Autos zusammengestoßen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Mehrere Autos zusammengestoßen

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Montag in Großefehn auf der Auricher Straße. Ein 20 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr gegen 16.30 Uhr auf einen vorausfahrenden 40-jährigen Skoda-Fahrer auf, als dieser nach links in den Üterbörgweg abbiegen wollte. Die beiden Beteiligten wurden verletzt. Unmittelbar danach fuhr eine 35 Jahre alte Frau in einem Dacia auf die Unfallstelle zu und bremste ab. Eine 29-jährige Opel-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des Dacia und ihre drei Kinder wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die Auricher Straße war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

