Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittnmund vom 23.08.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund vom 23.08.2020

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

1. Gefährliche Körperverletzung in Middels

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.55 h, wurde der Polizei eine Schlägerei in Aurich-Middels, in der Straße Schakelsmoor gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde keine Schlägerei mehr festgestellt. Allerdings fanden sie einen verletzten 18 Jahre alten Mann aus Middels vor, der aangab, dass er von einem 20 Jahre alten Mann ebenfalls aus Middels mit einer Flasche Korn gegen die Stirn geschlagen worden sei. Gegen den Täter sprachen die Beamten einen Platzverweis aus. Kurz nachdem die Beamten abgerückt waren, erschien der Täter wieder vor Ort. Er wurde daraufhin von den Beamten in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle in Aurich. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den jungen Mann eingeleitet.

2. Sachbeschädigung

Vom 20.08.2020 bis 21.08.2020 wurde im Schirumer Weg in Aurich ein PKW durch Einfüllen einer noch unbestimmten Substanz in Tank beschädigt. Zeugen, die in besagter Nacht Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04941/ 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

1. Verkehrsunfall mit Trunkenheit/ Körperverletzung

In Aurich an der Einmündung 1. Dwarsweg auf den Eheweg kam es am Sonnabend, gegen 23.36 h, zu einem Verkehrsunfall. Drei zufällig vorbeikommende Personen teilten über den Notruf mit, dass ein Mann mit seinem PKW in den Straßengraben gefahren sei. Durch die aufnehmenden Beamten wurde bei dem 47 Jahre alten Mann aus Aurich Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab 1,42 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe in der UEK entnommen. Der PKW wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zusätzlich handelte sich der Mann ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein, weil er nach dem Unfall nichts Besseres zu tun hatte, als die Person, die den Notruf abgesetzt hatte, zu schlagen anstatt sich zu bedanken, dass die Personen ihm helfen wollten.

2. Verkehrsunfallflucht

Am Sonnabend, gegen 21.10 h, kam es auf der Großen Mühlenwallstraße in Höhe der Einmündung Hoheberger Weg zu einem Verkehrsunfall, als ein männlicher Radfahrer trotz Rotlicht die Straße überquerte und mit einem vorfahrtberechtigtem BMW kollidierte. Der Fahrer des BMW, ein 20 Jahre alter Mann aus Wuppertal, half dem durch den Zusammenstoß gestürzten Radfahrer auf. Dieser stieg auf sein Fahrrad und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand Schaden an dem BMW. Der Radfahrer wird als ca. 1,60 bis 1,65 m groß und kräftig beschrieben. Er soll ca. 35 Jahre alt sein. Er trug Shorts und ein grünes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04941/ 6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

1. Upgant-Schott - Polizeibeamte beleidigt Ein 37-jähriger obdachloser Mann aus Tschechien wurde am Samstagabend gegen 21:00 Uhr durch Zeugen dabei beobachtet, wie er auf einem Parkplatz an der Keno-Tom-Brook-Straße in Upgant-Schott für andere sichtbar gegen sein Fahrrad urinierte. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizisten. Bei der weiteren Überprüfung seiner Person wird schließlich festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Zudem werden Drogen bei ihm aufgefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Verkehrsgeschehen

1. Pilsum - Alkohol am Steuer Ein 67-jähriger Mann aus Iserlohn befuhr am Samstagabend gegen 21:00 Uhr die Straße Zum Diekskiel in Pilsum mit seinem Skoda Yeti, obwohl er unter Alkoholeinfluß stand. Die Polizei stoppte den Fahrer und leitete ein entsprechendes Verfahren ein. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

./.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Betrunken Unfall verursacht

Am späten Samstagabend verursachte ein 20-jähriger mit seinem Pkw auf einem Parkplatz an der Esenser Straße in Utarp einen Verkehrsunfall. Die 30-jährige Unfallgegnerin wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort und verursachte dabei einen weiteren Unfall auf den Linienweg in Neuschoo, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 20-jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren. Sonstiges

Wittmund - Ruhestörungen

Im Landkreis Wittmund kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu zahlreichen Ruhestörungen. Die Verursacher wurden zur Ruhe ermahnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell