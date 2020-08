Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Donnerstag, 20.08.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Zeugenaufruf: Am Sonntagabend, etwa gegen 21:00 Uhr, befuhr ein mit zwei Personen besetztes Leichtkraftrad den Hoheberger Weg stadteinwärts, über die Gegenfahrbahn an den vor der roten Lichtzeichenanlage wartenden Pkw vorbei und bog schließlich nach links auf die Große-Mühlenwall-Straße auf. Hierbei musste ein silberner Pkw, welcher von der Große-Mühlenwall-Straße in den Einmündungsbereich einfahren wollte, aufgrund des querenden Leichtkraftrades stark abbremsen. Zeugen zu diesem Vorfall, insbesondere der Fahrzeugführer des benannten, silbernen Pkw werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden.

Trunkenheit mit Kleinkraftrad

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei in Wiesmoor ein scheinbar alkoholisierter Fahrer eines Kleinkraftrades gemeldet, welcher vom Ottermeer in Richtung Ortsmitte fahre. Entsprechend konnten die eingesetzten Beamten auf dem Marktplatz in Wiesmoor zeitnah einen 41-jährigen Mann aus dem Landkreis Wittmund samt seines Kleinkraftrades antreffen und kontrollieren. Eine durchgeführte Kontrolle ergab, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das genannte Kraftfahrzeug ist und zudem eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille aufwies. Die Kollegen leiteten daraufhin ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme. Am späten Nachmittag meldeten Zeugen, dass der Fahrer erneut mit dem Kleinkraftrad gefahren sei. Das Fahrzeug konnte an anderer Stelle vorgefunden, der Fahrzeugführer jedoch nicht angetroffen werden. Ein erneutes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Im Weiteren beschlagnahmten die Beamten das Fahrzeug, um weitere Fahrten zu verhindern.

Verkehrsunfall mit Kind

Am frühen Mittwochabend kam es in Macardsmoor zu einem Verkehrsunfall mit einem 6-jährigen Kind. Das Kind fuhr mit einem Kinderfahrrad von einem Privatgrundstück in den öffentlichen Verkehrsraum ein, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten. Einem 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Wittmund, der zu diesem Zeitpunkt die Gemeindestraße mit seinem Pkw befuhr, gelang es nicht mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Kind leicht verletzt und durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens medizinisch versorgt.

