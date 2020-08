Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Ochtelbur - Radfahrerin schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Auf der Friesenstraße in Ihlow kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 89 Jahre alter Skoda-Fahrer war gegen 10.20 Uhr in Richtung Oldersum unterwegs. Er musste im Ortsteil Ochtelbur links an einem Lkw vorbeifahren, der auf seiner Fahrbahn mit Warnblinker hielt. Eine 58 Jahre alte Radfahrerin überquerte vor dem Lkw plötzlich die Fahrbahn von rechts nach links und wurde von dem bevorrechtigten Autofahrer erfasst. Sie wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

