Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Nachtrag zur Meldung vom 19.08.2020

Altkreis Norden (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 19.08.2020

Norderney - Vier Verletzte nach Brand in Wohnhaus

Bei dem Brand in einem Wohnhaus auf Norderney in der Nacht zu Mittwoch wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand vier Menschen leicht verletzt. In dem Haus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs dreizehn Personen - elf von ihnen konnten das Objekt selbstständig verlassen.

