Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund vom 22.08.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund vom 22.08.2020

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen 1. Zimmerbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Kabelkanal innerhalb des Hauswirtschaftsraums einer Ferienwohnung im Schwarzen Weg in Aurich-Middels am Freitag, gegen 14.20 Uhr, in Brand. Das Feuer griff danach augenscheinlich auf eine Heizungsanlage im gleichen Raum über und verursachte auch dort Sachschaden. Es kam zu großflächigen Verrußungen und Verqualmungen.

2. Sachbeschädigung/ Störung der Totenruhe

Auf dem Friedhof in Aurich, Landratsholz, kam es in der Zeit zwischen dem 26.07. und 18.08. zur Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe, weil Unbekannte den Grabschmuck und Blumen herausrissen und dann auf einen Haufen schmissen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04941/ 6060 zu melden.

3. Einbruchdiebstahl

In Aurich, Esenser Straße, stellten Beamte während der Streifenfahrt am Sonnabend, gegen 03.58 Uhr fest, dass eine Schaufensterscheibe eines Elektronikgeschäftes beschädigt war. Es stellte sich heraus, dass in das Geschäft eingebrochen worden war. Über die Art und Höhe des Diebesgutes konnten noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04941/ 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

1. Auffahrunfall

Auf der Norder Straße in Südbrookmerland-Engerhafe kam am Freitagabend, gegen 19.35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als ein 80 Jahre alter Mann aus Upgant-Schott mit seinem Renault Megane auf den BMW eines 60 Jahre alten Mannes aus Leipzig auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht, der Mann aus Leipzig hingegen schwer verletzt. Die beiden PKW wurden stark beschädigt. Ausdrücklich wird bei diesem Unfall von der Polizei das Verhalten der Ersthelfer und Zeugen gelobt. Durch die Ersthelfer wurden die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen -/-

Verkehrsgeschehen

Am 21.08.2020, um 20:18 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Führer und einer Fußgängerin. In Rechtsupweg , Hauptstraße / Mühlenweg, biegt ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw von dem Mühlenweg auf die Hauptstraße nach links ein. Zeitgleich will eine 80 jährige Fußgängerin die Hauptstraße überqueren. Beide Beteiligten können einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen ./.

Verkehrsgeschehen 1. Friedeburg - Trunkenheit im Verkehr In der Nacht zu Samstag befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw die Horster Straße in Friedeburg. Während einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Ruhestörungen In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in beiden Landkreisen (Aurich und Wittmund) zu mehreren Einsätzen bezüglich Ruhestörungen. Die Verursacher wurden jeweils zur Ruhe ermahnt, Ordnungswidrigkeitenanzeigen diesbezüglich wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell