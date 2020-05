Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Blauer Dacia Sandero gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Diebstahl eines Pkw Tatzeit: 27.05.2020, 17:10 Uhr Bereits am Mittwochnachmittag stahlen unbekannte Täter einen Pkw Dacia von einem Firmengelände in der Wiederholdstraße. Die Täter begaben sich durch den Hintereingang in die Firmenräume und entwendeten von einem dortigen Schlüsselbrett den Pkw-Schlüssel für den Dacia. Anschließend entwendeten sie mit dem passenden Schlüssel den abgestellten Pkw. Bei dem gestohlenen Dacia handelt es sich um einen blauen "Sandero" mit den amtlichen Kennzeichen KS-AA 37. Der Pkw hat einen Wert von 8.000,- Euro Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

