POL-HR: Fritzlar-Cappel: Strohballenbrand -Zeugen verhindern Brandausbreitung

Fritzlar-Cappel Brandstiftung an Strohballen - Zeugen verhindert Ausbreitung Tatzeit: 28.05.2020, 18:00 Uhr Aufmerksame Zeugen verhinderten gestern Abend den Brand von 80 gelagerten Strohrundballen. Die Zeugen hatten gesehen, dass von den gelagerten Rundballen am Feldrand im Brandweg Rauch aufstieg. Die Zeugen hatten sogleich einen brennenden Rundballen aus der Reihe der gelagerten 80 Ballen herausgerollt um die Ausbreitung des Brandes zu verhindern, was ihnen auch gelang. Der Brand wurde anschließend von der Feuerwehr Cappel gelöscht. Der Mitteiler des Brandes hatte vor dem Brand mehrere Jugendliche, vermutlich 4 Personen, an den Ballen gesehen, diese seien auf den Ballen herumgeklettert. Anschließend nahm er den Rauch war. Weiterhin bemerkte der Mitteiler noch zwei Fahrzeuge an der Brandstelle, einen Kastenwagen ähnlich Sprinter und einen orangenen VW Caddy. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

