Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der PI Aurich

Wittmund von Freitag, 21.08.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Gefährliche Körperverletzung

Zwischen zwei Südbrookmerländern ist es am frühen Donnerstagmorgen, 20.08.2020, zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Nachdem die beiden Männer wegen eines geliehenen Handys in Streit gerieten, schlug ein 30-Jähriger mit einer Schaufel auf einen 27-Jährigen ein, der hierbei leicht verletzt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wiesmoor - Sachbeschädigung an einem Grillplatz der Dorfgemeinschaft

In Wiesmoor beschädigten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag, 20.08.2020, auf Freitag, 21.08.2020, einen Grillplatz an der Straße Hauptwieke. Es wurde diverser Abfall verursacht und liegen gelassen und eine hölzerne Sitzbank zerstört. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Gefährdung des Straßenverkehrs

In Victorbur kam es am Samstag, 15.08.2020, gegen 09:45 Uhr, beinahe zu einem Verkehrsunfall. Drei Angehörige eines landwirtschaftlichen Betriebes fuhren mit ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen in Richtung Moordorf. Ein Lkw-Fahrer, der nach einem Abbiegevorgang zwischen den Landwirten fuhr, sollte zur Rede gestellt werden, weil der nachfolgende Verkehr ausgebremst wurde. Infolgedessen stieg ein 24-jähriger Großheider von seinem Traktor und signalisierte dem Lkw-Fahrer anzuhalten. Es kam hierbei zu einer Kollision mit dem 24-Jährigen, der jedoch nicht verletzt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606215 zu melden.

Middels - Unfall im Begegnungsverkehr

In Middels kam es am Donnerstag, 20.08.2020, um 17:40 Uhr, zu einem Unfall auf der B210. Ein 39-Jähriger aus dem Altkreis Norden befuhr mit einem Kastenwagen aus Wittmund in Richtung Aurich. Ein unbekanntes Fahrzeug kam ihm entgegen und überschritt die Mittellinie. Es kam anschließend zu einem Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel. Hinter dem Verursacher fuhr eine 29-jährige Frau aus Rechtsupweg. Der von ihr gefahrene Hyundai wurde durch umherfliegende Autoteile ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Aurich - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Eine 39-jährige Auricherin befuhr mit ihrem Skoda am Donnerstag, 20.08.2020, gegen 23:00 Uhr, den Fischteichweg und bog nach links in die Kirchdorfer Straße ein. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Opel eines 19-jährigen, vorfahrtberechtigten Oldenburgers. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entsteht ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die beiden Autofahrer und der Beifahrer des 19-Jährigen, ein 21-jähriger Auricher, wurden hierbei leicht verletzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Gefährliche Körperverletzung auf dem Marktplatz

In Norden schlugen drei zunächst unbekannte Personen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21.08.2020, gegen 01:00 Uhr, auf dem Marktplatz auf einen 27-jährigen Norder ein. Das Opfer wurde hierbei leicht verletzt. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten drei Tatverdächtige im Anschluss durch die Polizei kontrolliert und ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dornum - Einbruch in Vorratsraum eines Hotels

In Dornum drang am Montag, 17.08.2020, gegen 01:00 Uhr, ein Unbekannter in einen außenliegenden Vorratsraum eines Hotels in der Dorfstraße ein. Nachdem der Mann bemerkte, dass er durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wird, flüchtete er ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931/9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Auf Norderney kam es am Donnerstag, 20.08.2020, gegen 09:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. An der Jann-Berghaus-Straße missachtete der 49-jährige Fahrradfahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden 65-jährigen Autofahrers. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer leicht und am Auto entstand Sachschaden.

Krummhörn - Mit Gülletransporter von der Fahrbahn abgekommen

In der Krummhörn kam am Donnerstag, 20.08.2020, gegen 14:00 Uhr, ein 55-Jähriger Mann aus Vechta mit einem Cloppenburger Lkw auf der Landesstraße von der Fahrbahn ab. Der Lkw hatte einen mit Gülle beladenen Tankwagen angehangen. Nachdem der Lkw im Straßengraben zum Stillstand kam, verlor er eine geringe Menge Gülle. Die restliche Ladung konnte in einen anderen Tankwagen umgepumpt werden. An der Berme entstand Sachschaden und der Fahrer des Lkw verletzte sich leicht bei dem Unfall.

Dornum - Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger

In Dornum ereignet sich am Donnerstag, 20.08.2020, um 19:00 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem 74-jährigen Fußgänger und dem Ford eines 49-jährigen Gelsenkircheners. Der 74-jährige trat auf die Fahrbahn und übersah das von rechts kommende Auto des Gelsenkircheners. Der Fußgänger wurde von dem Auto erfasst und durch den Unfall schwer verletzt. Aufgrund der Verletzungen wurde der Fußgänger mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Ford war anschließend nicht mehr fahrbereit. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Unfallbeteiligten eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Holtgast - Sachbeschädigung an Pkw

In Holtgast musste eine 20-jährige Esenserin, die auf der Schulstraße fuhr, bremsen und anhalten, weil ein Kind mit einem Spielzeug-Auto auf die Fahrbahn lief. Anschließend kam ein unbekannter Mann auf die Situation zu und schlug mit dem Spielzeugauto auf den Golf der 20-Jährigen ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Esens unter 04971/926500 zu melden.

Wittmund - Gefährliche Körperverletzung

Zwei alkoholisierte Bekannte gerieten am Donnerstagabend, 20.08.2020, in der Bremer Straße in Wittmund in Streit. Einem 35-jährigen Wittmunder wurde hierbei von einer 37-jährigen Wittmunderin mit einem Gegenstand gegen den Hinterkopf geschlagen. Durch diesen Schlag wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Gegen die 37-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Esens - Gefährliche Körperverletzung; Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren

In Esens waren sich zwei Nachbarn am Donnerstag, 20.08.2020, abends uneinig. Im Zuge dieses Streits schlug ein 30-jähriger Esenser mit einem Stuhl auf seinen Nachbarn ein. Der 32-jährige Esenser wurde hierbei leicht verletzt. Da der 32-Jährige gegen einen Platzverweis verstößt und Körperverletzungen in Richtung seines Nachbarn ankündigte, wurde dieser dem Polizeigewahrsam zugeführt. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet.

Wittmund - Nötigung in der Fußgängerzone

Ein 35-jähriger Wittmunder filmt, wie ein 35-jähriger Wittmunder am Donnerstagabend, 20.08.2020, 23:00 Uhr, mit seinem Pkw die Fußgängerzone befährt. Später kam es zu einem Streitgespräch, in dem der Gefilmte die Löschung der Videoaufnahmen fordert. Diese Forderung wurde mit der Androhung von Schlägen untermauert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Esens - Ladendiebstahl verhindert

In Esens wurde am Mittwoch, 19.08.2020, gegen Mittag, in einem Baustoffhandel ein 51-jähriger Esenser dabei beobachtet, wie er eine Lampe in seinen Rucksack steckt. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wurde, legt er die Lampe in ein anderes Regal. Der 51-Jährige gestand, die Lampe stehlen zu wollen. Gegen den 51-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Diebstahls eingeleitet.

Wittmund - Beleidigung wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckung

Am Donnerstagvormittag, 20.08.2020, betrat eine 79-jährige Wittmunderin ein Geschäft in der Wittmunder Fußgängerzone, ohne einen vorgeschriebenen "Mund-Nasen-Schutz" zu tragen. Nachdem eine 54-jährige Angestellte die Kundin darauf ansprach, beleidigte diese sie und versuchte sie anzuspucken und zu schlagen. Entsprechende Verfahren wurden gegen die 79-Jährige eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Betrunkener Autofahrer

In Friedeburg kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Wittmund einen 54-jährigen Friedeburger, der mit einem Auto am Straßenverkehr teilnahm. Im Zuge dieser Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer festgestellt. Ein späterer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Es wurde eine Blutentnahme bei dem 54-jährigen durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Julian Ritz



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell