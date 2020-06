Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unterschlagung

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 27.05.2020 - 24.06.2020

Am Mittwoch, den 27.05.2020 versandt ein 60jähriger Lauenberger, mit einem Paketzusteller mit Hauptsitz in Hamburg, ein Paket mit Inhalt im Wert von 17,- Euro. Bis zum heutigen Tag kam das Paket beim Empfänger nicht an. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell