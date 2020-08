POL-AUR: Großheide - Einbruch in Wohnhaus; Osteel - Lkw in Graben gekippt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Großheide eingebrochen. Die Täter verschafften sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu dem Haus im Beemoorer Weg. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Zu dem Einbruch kam es zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Osteel - Lkw in Graben gekippt

Ein Lkw ist am Montag in Osteel in einen Straßengraben gekippt. Der Fahrer der Sattelzugmaschine mit Auflieger war gegen 13 Uhr auf der Schoonorther Landstraße unterwegs, als er nach bisherigem Erkenntnisstand in einer Linkskurve auf den Grünstreifen geriet. Der mit Erde beladene Lkw fuhr in den dortigen Straßengraben und kippte auf die Seite. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn wurde in dem Teilbereich für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.

