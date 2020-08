Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Auffahrunfall; Aurich - Betrunken gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag in Moordorf auf der Auricher Straße. Ein 34 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 15.50 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs und fuhr auf einen 58-Jährigen Mitsubishi-Fahrer auf, der vor ihm verkehrsbedingt abbremste. Die 56-jährige Beifahrerin in dem Mitsubishi erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Aurich - Betrunken gefahren

Die Polizei hat am Sonntag einen Opel-Fahrer in Aurich angehalten. Der 67 Jahre alte Autofahrer war gegen 15.30 Uhr auf der Oldersumer Straße unterwegs. Der Mann stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 67-Jährigen untersagt und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

