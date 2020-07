Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der BAB 1 bei Wittlich

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, dem 15.07.2020 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 1 zwischen dem Kreuz Wittlich und der Anschlussstelle Wittlich Mitte. Der Fahrer eines in Fahrtrichtung Koblenz fahrenden Pkw verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke. Von dort aus schleuderte der Wagen über die rechte Fahrbahn und gegen die dortige äußere Schutzplanke. Der 20- jährige Fahrer sowie drei weitere Mitinsassen wurden leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Für die Dauer des Einsatzes und die Landung eines Rettungshubschraubers war der betroffene Autobahnabschnitt für ca. 20 Minuten vollgesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Wittlich, die Autobahnmeisterei Wittlich und die Polizeiautobahnstation Schweich.

