POL-AUR: Ihlow/Simonswolde - Ortsschilder gestohlen // Aurich/Tannenhausen - Einbruch in Fitnessstudio // Aurich - Unfallflucht

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow/Simonswolde - Ortsschilder gestohlen

Unbekannte haben in der Gemeinde Ihlow zwei Ortsschilder gestohlen. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, entwendeten die Täter im Ochtelburer Weg die Schilder der Ortschaft Simonswolde. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04929 917850.

Aurich/Tannenhausen - Einbruch in Fitnessstudio

In ein Fitnessstudio in Tannenhausen ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich in den frühen Morgenstunden gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude im Neustadtweg und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein schwarzer VW Golf 7 wurde am Montag in Aurich beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß zwischen 6.45 Uhr und 16.45 Uhr gegen den Wage, der am Fahrbahnrand auf einem Grünstreifen stand. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

