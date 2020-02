Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: VW-Fahrerin touchiert geparkten Wagen in der Uferstraße - Geschädigter wird gebeten, sich zu melden...

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr war eine 85-jährige VW-Fahrerin in der Uferstraße, von der Neckarbrücke kommend in Richtung Stadtmitte, unterwegs und nahm ca. 100 m vor der Einmündung Friedrichstraße ein Geräusch wahr. Ihr rechter Außenspiegel war zudem eingeklappt und die Fahrzeugseite wies Streifschäden auf.

Sie informierte die Eberbacher Beamten, die bei ihren Überprüfungen im Bereich der "2-Stunden-Parkplätze" auch eine abgerissene Zierleiste - diese stammt von ihrem VW - auffanden.

Ein beschädigtes Fahrzeug stand nicht mehr an dieser Örtlichkeit, so dass der Geschädigte nun gebeten wird, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100, in Verbindung zu setzen.

