Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Bargeld bei Einbruch erbeutet - Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots)

In die Räumlichkeiten eines Schnellrestaurants in der Wormser Straße drangen in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Hintertüre ein und entwendeten aus dem Kassenbereich mehrere hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden schlägt nach ersten Angaben mit über 1.000 Euro zu Buche. Bemerkt hatte der Geschädigte den Einbruch am Sonntag gegen 10.30 Uhr, der dann unverzüglich die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal verständigte. Ordnungsgemäß verschlossen und verlassen wurde das Lokal am Samstagabend gegen 23 Uhr. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell