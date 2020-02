Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal: Portmonee aus Opel Meriva gestohlen Hinweise an die Polizei

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Seitenscheibe eines in der Frankenstraße in Höhe des Anwesens Nr. 2 abgestellten Opel Meriva schlug ein bislang unbekannter Täter ein und entwendete aus dem Fahrzeuginnern zwei Portmonees. Darin befanden sich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, zwei EC-Karten sowie diverse Ausweispapiere. Geparkt war der Wagen zwischen Sonntag, 12.30 Uhr und Montagnacht, kurz nach Mitternacht. Ob die Seitenscheibe mit einem unweit des Autos aufgefundenen Pflastersteins eingeworfen wurde, wird derzeit noch überprüft.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell