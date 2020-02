POL-MA: Mannheim: Mercedes-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Polizeipräsidium Mannheim

Am Samstag gegen 14 Uhr war ein Mannheimer Mercedes-Fahrer auf der B 36/ Ausfahrt Rheinau-Süd unterwegs und geriet aus bislang nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum und diverse Baustellenteile, so dass er stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 10.000 Euro. Eine Behandlung in einem Krankenhaus lehnte der Mann ab.

