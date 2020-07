Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand in einer Wohnung

Sondernheim (ots)

Zu einem Brandeinsatz am frühen Morgen des 23.07.2020 mussten die Feuerwehr und Polizei in die Ulmenstraße nach Sondernheim ausrücken. Durch bislang ungeklärter Ursache geriet der hölzerne Türrahmen in einer Wohnung in Brand, welcher durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Dadurch blieb es bei einem geringen Gebäudeschaden in Höhe von etwa 5000 bis 10.000 EUR Sachschaden. Der Brand forderte glücklicherweise keine Verletzten. Die Brandursache ist nunmehr Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

