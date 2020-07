Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Zusammenstoß zwischen Bus und Fahrradfahrer

Landau (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 2000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in Landau. Ein 45-jähriger Fahrradfahrer war gegen 16:25 Uhr ohne auf den Verkehr zu achten von einer Seitengasse auf die Maximiliansstraße gefahren und war dort mit einem Bus zusammengestoßen. Der Busfahrer, der aufgrund des stockenden Verkehrs langsam unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, um den Zusammenstoß zu verhindern. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer augenscheinlich alkoholisiert war, er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

