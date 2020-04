Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub an der Derner Straße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0444

Nach einem Raub an der Derner Straße in der Nacht zu Samstag (25. April) sucht die Polizei noch Zeugen.

Ein 20-jähriger Dortmunder war seinen ersten eigenen Angaben zufolge gegen 1.30 Uhr auf einem Fußweg an der Derner Straße (zwischen der Haltstelle "Franz-Zimmer-Siedlung" und Ubinckstraße) in Richtung Kirchderne unterwegs. Dort wurde er plötzlich von drei unbekannten Männern angegriffen. Diese schlugen ihn, so dass er zu Boden ging. Anschließend entwendeten sie ihm seine Geldbörse, sein Mobiltelefon sowie eine Armbanduhr und flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine nähere Beschreibung des Trios ist leider nicht möglich. Daher fragt die Polizei: Haben Sie im Bereich des Tatorts eine verdächtige Gruppe bemerkt? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

