Polizei Dortmund

POL-DO: Müllcontainer brannten in Dortmund-Scharnhorst - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0442

Auf einem Parkplatz an der Barthstraße in Dortmund-Scharnhorst haben in der Nacht zu Sonntag (26. April) mehrere Müllcontainer gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge hatte den Brand gegen 4.10 Uhr gemeldet. Auf dem Parkplatz vor der Hausnummer 10 brannten mehrere Müllcontainer. Das Feuer hatte zudem auf ein Auto übergegriffen, das in einer Parkbucht neben den Containern stand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Sie sucht noch Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell