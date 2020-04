Polizei Dortmund

POL-DO: Hausmeister überrascht Einbrecher auf frischer Tat - Festnahme in der Fußgängerzone

Dortmund (ots)

Weil der Strom am Sonntagnachmittag (26. April) in einem Gebäude des Westenhellwegs ausfiel, bemerkte der Hausmeister bei der Überprüfung einen Einbrecher im Obergeschoss des Geschäftshauses. Er reagierte genau richtig, zog sich unbemerkt zurück und rief die Polizei.

Vor dem Gebäude erschien sodann der Verdächtige. Mit zwei Kisten unter dem Arm flüchtete der Mann über den Westenhellweg. Weit kam er nicht - der Hausmeister gab den alarmierten Polizisten den Standort des Mannes durch. Diese konnten daraufhin einen 44-jährigen Dortmunder festnehmen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Mann am helllichten Tag Zugang zum Objekt - dabei löste er offenbar einen Stromausfall aus. Dies rief wiederum den Hausmeister auf den Plan. Erste Ermittlungen ergaben zudem Hinweise darauf, dass der Mann nicht zum ersten Mal wegen Eigentumsdelikten aufgefallen ist. Bei einer noch am Abend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten zusätzliche Hinweise, die auf weitere Einbrüche schließen lassen. Die Ermittlungen dauern in diesem Fall an.

Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den Tatverdächtigen erwartet jetzt ein Strafverfahren u.a. wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

