Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Lagerhalle: Unbekannte klauen Schutzausrüstung - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0437

Die Dortmunder Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch am Wochenende und/oder den Tatverdächtigen geben können.

Was war passiert? Im Zeitraum von Samstag, den 25. April gegen 14 Uhr und Sonntag, den 26. April um 16:15 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Oespeler Kirchweg eingebrochen. Nach Aufreißen und Durchwühlen mehrerer Kartons entwendeten sie schließlich Schutzausrüstung (Einmalhandschuhe, Mund-Nase-Schutzmasken und Einwegoveralls). Die Einmalartikel haben einen finanziellen Wert von über 10.000 Euro - in Coronazeiten dürfte der voraussichtlich zu erzielende Wert leider deutlich höher eingestuft werden.

Die Kriminalwache der Dortmunder Polizei nimmt unter 0231 - 132 7441 Hinweise entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell