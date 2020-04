Polizei Dortmund

POL-DO: Farbschmierer auf frischer Tat ertappt - vorläufige Festnahme

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei hat in der Nacht zu Samstag (25. April) einen Farbschmierer auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen.

Gegen 01:40 Uhr, zog ein Mann am Platz von Amiens die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten auf sich, der sich auffällig an einer Hausfassade zu schaffen machte. Noch bevor sie den Unbekannten kontrollieren konnten, erblickte er die Polizisten, bückte sich kurz und ergriff dann die Flucht. Grund hierfür ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein frisch gesprühtes Graffiti an einer Hauswand. Die Sprühdosen lagen dort, wo der Fremde zuvor gestanden und sich schnell gebückt hatte.

Die Polizeibeamten rannten dem Tatverdächtigen hinterher. Der Aufforderung stehen zu bleiben, kam der Mann nicht nach. Unterstützungskräfte, die von den nacheilenden Beamten in die Richtung des Flüchtenden gelotst wurden, nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf am Hiltropwall fest. Die Spraydosen stellten sie sicher.

Zum Sachverhalt äußerte sich der 22-jährige Dortmunder nicht. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den jungen Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Ermittlungen dauern an.

