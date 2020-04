Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer rammt Motorradfahrer und flüchtet

Dortmund (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Freitag (24. April) einen Motorradfahrer beim Abbiegen gerammt, verletzt am Boden liegen lassen und ist geflüchtet. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer des Unfallwagens.

Ereignet hatte sich der Unfall im Einmündungsbereich der Schlagbaumstraße / Kortenstraße um kurz vor 17 Uhr. Der 58-jährige Dortmunder wollte hier von der Schlagbaumstraße nach links in die Kortenstraße abbiegen.

Der Autofahrer kam seinen und Zeugenaussagen zufolge von der Kortenstraße und wollte seinerseits nach links auf die Schlagbaumstraße abbiegen. Er missachtete dabei die die Vorfahrt des Motorradfahrers und bog einfach ab. Hierbei rammte er Honda des Dortmunders so dass diese zu Boden fiel und den Fahrer mit sich riss. Der Unbekannte selber setzte seine Fahrt unbeirrt auf der Kortenstraße fort ohne sich um den Verletzten oder die Unfallregulierung zu kümmern.

Der Motorradfahrer wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahndung nach dem Auto, den Zeugen zufolge soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen der Marke Ford mit Dortmunder Kennzeichen handeln, dauert an.

