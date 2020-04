Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrerin verletzt sich bei Unfall schwer - Alkohol im Spiel

Dortmund (ots)

Eine 46-jährige Autofahrerin verletzte sich heute Morgen (26. April) bei einem Unfall auf der B 54 an der Anschlussstelle Dortmund-Wellinghofen schwer. Ersten Ermittlungen zufolge ist Alkohol im Spiel.

Dass Alkohol kein guter Beifahrer ist, hat die Frau bei ihrem Alleinunfall auf der Ruhrwaldstraße in Fahrtrichtung Dortmund-Mitte schmerzlich erfahren.

Den Unfallspuren zufolge hatte sie um 6:27 Uhr die Ausfahrt Wellinghofen nicht richtig erwischt und prallte gegen einen Masten. Schwer verletzt, aber nicht eingeklemmt, blieb sie in ihrem VW Beetle sitzen.

Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie zur Behandlung sofort in ein Krankenhaus. Dort verlief ein erster Test auf Alkohol positiv, so dass ihr zur Beweissicherung Blutproben entnommen wurden.

Die Ermittlungen dauern an.

