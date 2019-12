Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Knetterheide. Diebe auf der Baustelle.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen begaben sich Unbekannte in den Baustellenbereich des Schulzentrums an der Paul-Schneider-Straße. Der Bereich ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Die Täter knackten das Schoss eines Containers, der sich in der Nähe der alten Sporthalle befindet. Daraus entwendeten sie Werkzeuge im Wert von zirka 2.000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

