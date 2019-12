Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Täter verschwindet nach Einbruchsversuch.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen versuchte ein bislang Unbekannter in einen türkischen Imbiss in der Schloßstraße einzudringen. Gegen 1:10 Uhr sah ein Zeuge den Täter, der versuchte ein Fenster über der Eingangstür aufzuhebeln. Offensichtlich fühlte sich der Täter beobachtet und verschwand in Richtung der Schülerstraße. Der Mann ist etwa 1,70 m groß, hat dunkle kurze Haare und ist von kräftiger Statur. Zur Tatzeit trug er ein Base-Cap, eine hüftlange Jacke mit Kapuze und eine Cargohose. Hinweise zu dem Täter nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell