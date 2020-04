Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendliche brechen in Schulkantine ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0439

Zwei Jugendliche sind in der Nacht zu heute (27. April) um 3:55 Uhr in die Kantine der Berufsschule an der Brügmannstraße in Dortmund eingebrochen. Der Hausmeister der Schule meldete den Einbruch der Polizei: Ein Überwachungssystem ermöglichte es ihm, den Einbruch live am Handy zu verfolgen und die Polizeibeamten zu den Tatverdächtigen zu lotsen.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten eine eingeschlagene Fensterscheibe mit Blutspuren, einen Kantenstein und einen Hammer fest. In der Schulkantine lagen Süßigkeiten und Snacks vom Verkaufstresen auf dem Boden verstreut.

Bei den beiden Tatverdächtigen, die sich bei Eintreffen der Beamten in der Kantine befanden, handelt es sich um einen 14-jährigen Essener und einen 15-Jährigen aus Recklinghausen. Beide sind wegen Eigentumsdelikten bereits polizeilich bekannt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie in eine Jugendschutzstelle gebracht. Gegen sie wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

