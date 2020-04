Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) E-Biker kollidiert mit Reh 22.4.20, 22 Uhr

Rottweil (ots)

Eine recht seltene Unfallursache für einen Sturz mit dem Fahrrad hat die Polizei Rottweil am Mittwochabend zu Protokoll genommen. Ein 52 Jahre alter Radler fuhr zu später Stunde mit seinem E-Bike auf dem Radweg an der B27 Richtung Berner Feld, als plötzlich von links ein Reh auftauchte und das Rad streifte. Dabei kam Radler zu Fall und zog sich ein Bruch des Schlüsselbeins zu. Der Rettungsdienst musste ihn versorgen und in eine Klinik bringen. Das Reh blieb offensichtlich unverletzt und machte sich auf und davon.

