Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Paradies) Unfallflucht nach Parkrempler (23.04.2020)

Konstanz (ots)

Eine unbekannte Frau prallte am Donnerstagmorgen gegen 09.15 Uhr in der Rheingutstraße beim rückwärts Ausparken auf einen auf der gegenüberliegenden Seite, parallel zur Straße geparkten Opel. Die Unbekannte stieg daraufhin aus ihrem Fahrzeug, begutachtete den verursachten Sachschaden und fuhr davon, ohne sich um diesen zu kümmern. Ein Zeuge informierte die Polizei und beschrieb die Verursacherin auf etwa 40 Jahre, 170 cm groß mit rötlich getönten Haare. Bei dem von ihr benutzten Auto soll es sich um einen roten Van handeln. Personen, die nähere Angaben zu der Verursacherin oder zu dem Pkw geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

