Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Fensterglas beschädigt - Zeugenaufruf 22.04.2020

Rottweil (ots)

Durch einen lauten Schlag wurden zwei im Dominikanermuseum in der Straße "Kriegsdamm" befindliche Zeugen am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf einen davoneilenden Mann aufmerksam. Bei der Nachschau stellten die Zeugen eine beschädigte Fensterscheibe an der Ostseite des Museums fest. Der Schaden dürfte rund 1.000 Euro betragen. Die geflüchtete Person konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, dunkelbraunes, am Hinterkopf etwas längeres Haar. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem hellten T-Shirt und einer schwarzen Weste. Begleitet wurde der Mann von einem kleineren, schwarz-gelb gescheckten Hund mit kurzem Fell. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741/477-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell