Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Industriegebiet) Auffahrunfall (22.04.2020)

Konstanz (ots)

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Reichenaustraße, Höhe Opelstraße ereignete. Ein 38-jähriger Skoda-Fahrer war in Richtung Allensbach unterwegs und erkannte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit die an der roten Ampel abbremsenden Fahrzeuge zu spät. Durch Abbremsen und Ausweichen konnte der Mann einen Frontalzusammenstoß zwar verhindern, streifte jedoch die komplette rechte Fahrzeugseite des vorausfahrenden Audi eines 47-jährigen Mannes. Den davorstehenden VW eines 31-Jährigen touchierte der Skoda-Fahrer ebenfalls am hinteren rechten Fahrzeugheck. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der nicht mehr fahrbereiten Skoda musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell