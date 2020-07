Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Zwei Mal Totalschaden

Bild-Infos

Download

St. Martin (ots)

Weil ein 44-jähriger Autofahrer in den Fußraum der Beifahrerseite griff und somit abgelenkt war, geriet er mit seinem Fahrzeug gestern Morgen (21.07.2020, 11.32 Uhr) auf der Totenkopfstraße (L514) in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Toyota. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell