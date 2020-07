Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Gekifft mit "üblen" Folgen

Maikammer (ots)

Der Polizei wurde gestern Abend (21.07.2020, 18.42 Uhr) eine hilfsbedürftige Person an der Realschule an der Steinmühle gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 13-jährigen Jungen. Er gab an, dass er sich zum Handyspielen hingelegt hätte und es ihm sehr gut gehen würde. Da er sich im gleichen Moment übergeben musste, gestand er, zuvor mit seinem 15-jährigen Freund gekifft zu haben. Der Junge kam in ein Krankenhaus. Die Eltern wurden informiert.

