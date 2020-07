Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt- Fahrraddiebstahl geht schief

Lustadt (ots)

Am 20.07.20 stellte ein 29-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße sein EBike für kurze Zeit unverschlossen vor einem Einkaufsmarkt in Lustadt ab. Diesen Moment nutzte ein 34-jähriger Fahrraddieb, setzte sich auf das fremde EBike und fuhr davon. Den Diebstahl bemerkte das vermeintliche Opfer jedoch und rannte dem Dieb hinterher. Dieser stürzte in der Aufregung von dem Fahrrad und wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

