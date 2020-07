Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10 - Unfall mit verletzter Person

B10 bei Birkweiler (ots)

Am 21.07.2020 ereignete sich gegen 09:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B10, in Höhe der Anschlussstelle Birkweiler. Eine 20-Jährige PKW-Fahrerin wollte von der Anschlussstelle Birkweiler nach links auf die B10 abbiegen und übersah hierbei den bevorrechtigten LKW, welcher bereits die B10 in Richtung Landau befuhr. Der LKW-Fahrer erfasste die PKW-Fahrerin seitlich. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die PKW-Fahrerin wurde bei dem Aufprall verletzt und wurde durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrspur in Richtung Pirmasens musste zeitweise gesperrt werden. In beide Fahrtrichtungen kam es bis 11:00 Uhr durch die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten zu einem Rückstau.

