Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - STOP-Schild überfahren

Großfischlingen (ots)

Am heutigen Morgen (21.07.2020, 09:00-10:45 Uhr) missachteten an der Kreuzung L507/L540 16 Autofahrer das dortige STOP-Schild. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt. An diesem Knotenpunkt ereigneten sich zurückliegend schwere Verkehrsunfälle, weil die Verkehrsteilnehmer aufgrund der Weitsicht das dortige STOP-Schild ignorieren. So wurde im November letzten Jahres ein Motorradfahrer schwer verletzt, weil ein aus Edesheim kommender PKW-Fahrer die Vorfahrt des Kradfahrers missachtete. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen Kreuzungen verhindern.

