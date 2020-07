Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Verkehrskontrollen am Mitfahrerparkplatz

Schwegenheim (ots)

Am 20.07.20 führten Beamten der Polizeiinspektion Germersheim in der Zeit von 14 - 19 Uhr Verkehrskontrollen am Mitfahrerparkplatz in Schwegenheim durch. Da ein 25-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss führte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zwei Motorradfahrern musste die Weiterfahrt aufgrund Manipulationen am Auspuff untersagt werden. Auch sie erwartet ein entsprechendes Bußgeld. Weiter war ein 28-jähriger Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wiesen 10 Fahrzeuge technische Mängel auf.

