Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Autofahrer ohne Führerschein und Auto ohne Zulassung

Landau (ots)

Am Sonntagnachmittag war ein 26-Jähriger mit seinem Auto in Landau unterwegs, obwohl er keinen Führerschein besaß und sein Auto weder zugelassen noch versichert war. Der 26-Jährige hatte einen alten Zulassungstempel an seinem Kennzeichen angebracht, um vorzutäuschen, dass sein Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen sei. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

