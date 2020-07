Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

Lingenfeld (ots)

Die Masche ist immer gleich: Vermeintliche Handwerker entdecken an Ihrem Haus und insbesondere am Dach einen Schaden. Sie bieten an, diesen direkt und kostengünstig zu reparieren. Das Ergebnis ist eine völlig überzogene Rechnung für die "Dienstleistungen". Die Polizei warnt vor diesen Betrügern, sogenannten "Dachhaien". Gestern versuchten genau diese Dachhaie in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld ihre Masche anzuwenden. Ihr 32-jähriges Opfer reagierte jedoch vorbildlich und verwies die Männer von seinem Grundstück. Sollten auch Sie unerwartet "Besuch" von derartigen Handwerkern erhalten, informieren Sie sofort die Polizei. Unter der Notrufnummer 110 sind wir rund um die Uhr für Sie da. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vor kurzem in Leimersheim.

