Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Einbruch in Apotheke

Wörth am Rhein (ots)

Unbekannte drangen am frühen Montagmorgen, dem 20.07.2020, um 03.35 Uhr in eine Apotheke ein und durchsuchten diverse Behältnisse nach Bargeld. Die über der Apotheke wohnenden Hauseigentümer wurden durch Geräusche wach und schalteten die Beleuchtung an, um zu sehen was passiert war. Bei der Nachschau konnte einer von zwei Tätern gesehen werden, der in Richtung Bienwaldhalle davonrannte. Er wurde als ca. 20-30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren und kräftiger Statur beschrieben und soll mit einem dunklen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief erfolglos.

