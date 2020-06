Polizei Düren

POL-DN: Vom Bremspedal abgerutscht

Jülich (ots)

Ein 19jähriger aus Niederzier befuhr mit seinem Pkw die Große Rurstraße in Jülich aus Richtung Neusser Straße in Fahrtrichtung Kartäuserstraße. In Höhe des Schwanenteiches hielt er verkehrsbedingt hinter dem stehenden Pkw eines 19jährigen aus Nideggen an. Dort rutsche er nach eigenen Angaben vom Bremspedal ab, wodurch sein Automatikfahrzeug einen Satz nach vorne machte und gegen den Pkw des Nideggener stieß. An beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Der Fahrzeugführer aus Nideggen erlitt einen Schock und klagte über Nackenschmerzen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Jülich verbracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell