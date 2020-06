Polizei Düren

POL-DN: Gullydeckelwerfer gestört

Düren (ots)

Eine Angestellte eines Lebensmittelmarktes wurde am frühen Mittwochmorgen von einem Unbekannten bedroht, als sie zur Frühschicht kam. Sie hatte ihn scheinbar bei einem Einbruchversuch gestört.

Gegen 03:45 Uhr am Mittwochmorgen fuhr eine 57-jährige Frau aus Kreuzau auf den Parkplatz ihrer Arbeitsstelle, einem Lebensmittelmarkt an der Zollhausstraße. Sie sah vor dem Eingang eine Person auf dem Boden liegen und hielt diese für einen Obdachlosen, der dort sein Nachtlager aufgeschlagen hatte. Da es zunächst keine Veranlassung gab, den dort Liegenden anzusprechen, begab sich die Frau zu einem Seiteneingang. Plötzlich stand der Unbekannte vor ihr und forderte sie drohend auf, ihn in den Markt hineinzulassen. Die Angestellte schrie daraufhin, was die Aufmerksamkeit eines Anwohners erweckte. Dieser erklärte lautstark, die Polizei zu informieren, woraufhin der Unbekannte davonlief.

Den Ermittlungen am Tatort zufolge, zu denen auch eine erste Auswertung von Überwachungskameras gehört, handelte es sich bei dem Täter um einen etwa 170 bis 180 cm großen Mann im Alter von geschätzten 20 bis 35 Jahren. Er war von normaler Statur und sprach akzentfreies Deutsch. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Kappe sowie eine schwarze Mund-Nasen-Maske. Er hatte einen Gullydeckel bereitgelegt, mit dem er vermutlich die Eingangstür gewaltsam öffnen wollte, um in den Verbrauchermarkt einzudringen. Als die 57-Jährige ihn bei seiner eigentlichen Tatausführung störte, änderte er seine Taktik und versuchte, mit Hilfe der Angestellten in das Gebäude zu gelangen.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter und das Geschehen an die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425. Die Ermittlungen dauern an.

